От Техеран-From Tehran (with update)

В момента положението в Иран отива към критично. В интернет всички блогове, отнасящи се за тази част от света, следят събитията. Аз също ще се опитам да ви предавам случващото се.

Update

Сайтът на иранската телевизия беше хакнат за известно време.

Update 2

Изглежда някои от видео клиповете, свързани с протестите, качени в YouTube са изтрити!

Update 3

Заради предаване на събитията, BBC Farsi беше премахната в Иран.

Update 4

Множество от протестиращи се премества от площад Енкелаб към площад Азади. В 4 местно време събралите се ще започнат протест.

Update 5

Преди два часа, един от студентите, предаващи събитията от Техеран, написа това:

it’s worth taking the risk, we’re going. I won’t be able to update until I’m back. again thanks for your kind support and wish us luck

Update 6

Голямо множество се е събрало на площад Енгелаб. Лидерите на опозицията са на мястото. Според очевидци се чуват хеликоптери.

Update 7

По последни данни 3 млн. души са излезли по улиците на Техеран.

Update 8

Положението на площада на Революцията е тежко. Кореспондент на CNN предава,чрез телефон.

Danial Live from Tehran: Hundreds of thousands are moving towards Enghelab Sq. in Tehran to protest. At the same time police is doing maneuver.

Update 9

Снимка от Техеран

Update 10

Пълно затъмнение на събитията в Иран от иранска страна.Медиите предават единствено спорт и анимация.

19:30 по RE:TV ще има предаване за случващото се в Иран.

Update 11

Полицията удари общежитията на студентите от Техеранския университет. (thnx 25 Khordad)

Update 12

Снимка от Sky News – премахната

Update 13

Наблюдение на протестите, чрез Google Earth http://www.petitionspot.com/petitions/irangooglemap/

http://www.salon.com/opinion/feature/2009/06/15/tehran_two/

http://www.cnn.com/2009/WORLD/meast/06/15/iran.elections.protests/index.html?eref=rss_topstories

http://uranowski.blogspot.com/2009/06/irans-2009-coup-detat.html

http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2009/06/reports_thousands_gathering_ag.html?ft=1&f=103943429

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6503944.ece

Update 14

Последно видео от протеста днес –

Видео от разбитите студентски общежития-

Видео от BBC

Update 15- 20:31

Сайтът на Ахмадинеджад не действа- http://www.ahmadinejad.ir/err.html

Update 16- 20:37

Сайтът на Хаменей не действа – http://www.khamenei.ir/

